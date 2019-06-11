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Политика

МИД РК изменил уровень предупреждения о посещениях 16 стран

Write: 2019-06-13 16:14:54Update: 2019-06-13 16:27:13

МИД РК изменил уровень предупреждения о посещениях 16 стран

Photo : YONHAP News

МИД РК внёс изменения в уровни предупреждения о посещении 16 стран. Это касается, в частности, Буркина-Фасо, где были похищены и затем освобождены южнокорейцы, а также близлежащих стран. В отношении северных и центральных частей Буркина-Фасо уровень предупреждения был повышен со второго до третьего, который рекомендует всем гражданам РК покинуть указанную страну. В отношении Бенина объявлено предупреждение первого уровня, в соответствии с которым рекомендуется проявлять внимательность. Ужесточение режима предостережения также коснулось Того и Эфиопии. Уровень предупреждения относительно  Барселоны и Брюсселя снижен до первого. 
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