МИД РК изменил уровень предупреждения о посещениях 16 стран

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МИД РК внёс изменения в уровни предупреждения о посещении 16 стран. Это касается, в частности, Буркина-Фасо, где были похищены и затем освобождены южнокорейцы, а также близлежащих стран. В отношении северных и центральных частей Буркина-Фасо уровень предупреждения был повышен со второго до третьего, который рекомендует всем гражданам РК покинуть указанную страну. В отношении Бенина объявлено предупреждение первого уровня, в соответствии с которым рекомендуется проявлять внимательность. Ужесточение режима предостережения также коснулось Того и Эфиопии. Уровень предупреждения относительно Барселоны и Брюсселя снижен до первого.