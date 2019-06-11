Появилась надежда на разрешение спора между рабочими и руководством Renault-Samsung

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12 июня профсоюз и руководство автопроизводителя Renault-Samsung пришли после долгих споров и забастовок к предварительной договорённости. Они, в частности, достигли консенсуса по итогам переговоров, которые длились с 2018 года. В документ добавлен пункт о сосуществовании профсоюзов и работодателей. Проект двустороннего соглашения должен получить поддержку большей части членов профсоюза, но на данном этапе делать конкретные прогнозы не представляется возможным. Проект соглашения, подготовленного 21 мая, был отвергнут. Против него проголосовали 51,8% членов профсоюза. Тогда указывалось на недостаток мер по улучшению условий труда, системе аутсёрсинга и другим вопросам. Ранее руководство Renault-Samsung изменило двухсменный режим работы на односменный. Это вызвало протесты рабочих, которые организовали экстренный митинг, назвав данное одностороннее решение нарушением принципа единства. Противостояние сторон быстро нарастало. Переговоры длились около года, и вот теперь внимание к этой теме вновь привлекла возможность разрешения спорной ситуации. Теперь всё зависит от результатов голосования профсоюза.