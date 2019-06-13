В РК вновь подчеркнули независимость частных компаний в вопросе присоединения к бойкоту Huawei

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На фоне требований США о присоединении к бойкоту против китайской технологической корпорации Huawei южнокорейское правительство в очередной раз озвучило позицию о необходимости уважать независимость частных компаний в принятии подобных решений. 13 июня на встрече с журналистами представитель МИД РК сообщил, что касательно проблем, связанных с технологиями связи пятого поколения 5G правительство намерено разработать план действий, не оказывающих влияния на безопасность военной связи и уважающих свободу частных компаний. Это, судя по всему, является ответом на заявление посла США в Сеуле Гарри Харриса о несогласии с позицией администрации президента РК о том, что применение оборудования связи компании Huawei не оказывает влияния на сферу военной безопасности РК и США. Представитель МИД РК сообщил, что по этому вопросу поддерживаются тесные контакты с заинтересованными учреждениями и в случае необходимости власти готовы к сотрудничеству с другими странами. В последнее время в различных интервью и на официальных мероприятиях Гарри Харрис неоднократно призывал южнокорейское правительство присоединиться к бойкоту китайской корпорации Huawei.