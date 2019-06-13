Сухогруз Hyundai Dubai спас 23 члена экипажа танкера Front Altair в Оманском заливе

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13 июня в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера. Все моряки спасены. Сухогруз Hyundai Dubai компании Hyundai Merchant Marine принял на борт 23 человека с норвежского танкера Front Altair. По данным Hyundai Merchant Marine, в 6:40 утра на танкере, проходившим Ормузский пролив, прозвучали три взрыва, после чего на борту возник пожар. Капитан танкера направил запрос о помощи проходившему мимо сухогрузу Hyundai Dubai. Все 23 члена экипажа танкера были спасены. Позже они были переданы иранской службе спасения. Представитель сингапурской компании-оператора танкера Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа. Также указывается, что судно остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Оно направлялось в Японию с метанолом на борту.