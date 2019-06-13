Вьетнам предоставил СК продовольственную помощь

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Вьетнамское правительство оказало продовольственную помощь КНДР. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что 13 июня продовольственный груз из Вьетнама прибыл в порт Нампхо. Его объём и содержание не раскрываются. В некоторых кругах озвучивалась информация о том, что в ходе февральского визита в Ханой председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын обращался к вьетнамскому правительству с просьбой об оказании помощи в виде продовольствия. Также стало известно, что Север обращался с призывом о помощи к международному сообществу. Ранее, 5 июня российское посольство в КНДР сообщило о доставке в порт Нампхо 3.900 тонн пшеницы. Всего Россия решила направить в СК 50 тыс. тонн пшеницы. В прошлом году Китай безвозмездно предоставил Северу 1.000 тонн риса и 162 тыс. тонн удобрений. Поэтому и в этом году предполагается оказание помощи Китаем примерно в том же объёме. 11 июня правительство РК перечислило 8 млн долларов во Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на оказание гуманитарной помощи КНДР. Рассматривается возможность предоставления Северу зерновых через международные организации.