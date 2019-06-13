Правительство РК отложило принятие решения о присоединении к конвенции о запрете смертной казни

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Правительство РК отклонило предложение комиссии по правам человека о присоединении к конвенции по запрету смертной казни. Ряд ведомств, включая министерства юстиции и иностранных дел, в феврале этого года рассмотрели предложение комиссии и пришли к соответствующему решению. Причина объясняется тем, что отмена смертной казни и все связанные с ней вопросы должны решаться в долгосрочной перспективе. В свою очередь, комиссия по правам человека в РК в начале мая сообщила о рассмотрении вопроса отмены смертной казни и введения альтернативного наказания. Ранее, в сентябре прошлого года сотрудники комиссии в ходе 13-го слушания приняли постановление о вынесении на рассмотрение вопроса о принятии второго протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.