В Сеуле состоялись похороны бывшей первой леди Ли Хи Хо

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14 июня в Корее попрощались с бывшей первой леди, вдовой экс-президента РК Ким Дэ Чжуна - Ли Хи Хо. Похоронная церемония состоялась на национальном кладбище в Сеуле. Премьер-министр Ли Нак Ён, спикер Национального собрания Мун Хи Сан и главы пяти политических фракций РК приняли участие в церемонии, чтобы проводить Ли Хи Хо в последний путь. Всего в похоронах приняли участие более двух тысяч человек. Северокорейский лидер Ким Чон Ын также выразил свои соболезнования. Бывшая первая леди похоронена рядом с могилой своего мужа, экс-президента Ким Дэ Чжуна. Напомним, что Ли Хи Хо была общественным деятелем, известным в качестве активного участника процесса налаживания межкорейских отношений и движения по защите прав женщин.