Мун Чжэ Ин прибыл c визитом в Швецию

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Президент РК Мун Чжэ Ин 14 июня прибыл с официальным визитом в Стокгольм. В его программе выступление в парламенте Швеции с речью на тему денуклеаризации Корейского полуострова, а также проведение переговоров с местным премьер-министром Стефаном Лёвеном и участие в различных официальных мероприятиях. Визиту в Швецию предшествовала поездка в Норвегию, в ходе которой южнокорейский президент выступил на Форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum) в Университете Осло. Мун Чжэ Ин ещё раз подчеркнул важность инициативы «Мир для народа» и заявил о предложении плана по преодолению застоя в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Это первый государственный визит южнокорейского президента в Швецию.