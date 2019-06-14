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15 июня в Стокгольме состоялся саммит РК и Швеции. В ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Мун Чжэ Ин заявил, что в целях обеспечения конкретных подвижек в переговорах КНДР и США следует предварительно провести рабочие переговоры. Он отметил, что лидеры КНДР и США всё ещё выражают взаимное доверие, проявляя готовность к диалогу. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что проведение предварительных рабочих переговоров позволит избежать опыта безрезультатного саммита КНДР и США в Ханое. До этого, в ходе саммита южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подробно обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества по глобальным темам, в наращивании реального взаимодействия и развития отношений. Мун Чжэ Ин объяснил политическую ситуацию на Корейском полуострове, а также поблагодарил шведское правительство за конструктивную роль в процессе решения проблем региона, в том числе назначение спецпосланника по вопросам Корейского полуострова и содействие в проведении встречи представителей РК, КНДР и США в начале года в Стокгольме. Южнокорейский президент также выразил надежду на то, что Швеция продолжит вносить вклад в налаживание мира и стабильности в регионе. На это Стефан Лёвен выразил активную поддержку политике правительства РК по разрешению ситуации на Корейском полуострове, заявив о готовности продолжать содействие в процессе обеспечения доверительных отношений между Югом, Севером и США. Лидеры двух стран также оценили развитие отношений РК и Швеции в разных сферах за последние 60 лет с момента установления дипломатических отношений. Они решили приложить усилия для того, чтобы нынешний государственный визит Мун Чжэ Ина в Швецию стал поводом для создания фундамента в развитии двусторонних отношений в течение последующих 60 лет. Было решено расширять взаимную торговлю и инвестиции, а также сотрудничество в сферах малого и среднего бизнеса, стартапов, научных технологий, климата и экологии и других в эпоху четвёртой промышленной революции. Была достигнута договорённость о создании в 2020 году в Стокгольме Корейского центра стартапов, который станет платформой для сотрудничества деловых кругов двух стран. Помимо этого, стороны поделились мнениями по вопросу создания справедливого общества, включающего ценности полового равенства, инновационного всеобъемлющего государства, в котором обеспечен сбалансированный рост и распределение богатств. Мун Чжэ Ин представил концепцию госполитики, направленной на укрепление общественного диалога с целью формирования общества, в котором труд удостоен уважения. Он также выслушал Стефана Лёвена по вопросу опыта Швеции в закреплении культуры сосуществования рабочих и работодателей. После саммита представители сторон подписали меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в промышленности, в оборонной области, а также в сфере инноваций, малого и среднего бизнеса и стартапов.