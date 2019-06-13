Сборная РК по футболу стала второй по итогам молодёжного чемпионата мира по футболу в Польше

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Молодёжная сборная РК по футболу, возглавляемая тренером Чон Чжон Ёном, уступила украинской команде в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет со счетом 3:1. Поединок проходил 15 июня в польском городе Лодзи. Уже на четвёртой минуте южнокорейцы открыли счёт. Ли Кан Ин реализовал пенальти. Однако сохранить успех не удалось. На 34-й и 53-й минутах дважды гол забил украинский футболист Владислав Супряга, а на 89-й минуте третий гол забил Георгий Цитаишвили. Конечно, очень жаль, что победа была упущена. Но южнокорейская команда показала хорошие результаты, впервые в истории выйдя в финал этого мирового турнира, а также завершив чемпионат с наивысшими для второй позиции оценками. Помимо этого, южнокорейский нападающий Ли Кан Ин был признан лучшим игроком чемпионата. Он получил Золотой мяч мирового первенства. На этом турнире он отличился двумя голами и четырьмя ассистами. Ли Кан Ин стал первым южнокорейским футболистом, получившим эту награду. Сборная РК вернётся на родину 17 июня.