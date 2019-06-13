Ким Хян Чжин: Север хочет видеть в Кэсоне американские компании

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В СК хотят, чтобы в Кэсонском индустриальном комплексе работали американские компании. Об этом 14 июня на пресс-конференции в Лос-Анджелесе заявил председатель Фонда содействия развитию Кэсонского индустриального комплекса Ким Чжин Хян. Встреча с журналистами проходила с участием членов делегации работавших в Кэсоне южнокорейских компаний, прибывшей с визитом в США. По словам Ким Чжин Хяна, северокорейская сторона считает, что угроза «войны» исчезнет в тот момент, когда американские компании начнут работу в вышеуказанном комплексе. «Если главной целью союза РК и США является мир, то тоже самое касается Кэсонского индустриального комплекса», - подчеркнул Ким Чжин Хян. Делегация посетила США, чтобы объяснить американской стороне свою позицию по нынешней ситуации вокруг Кэсонского комплекса, указав на необходимость возобновления его работы.