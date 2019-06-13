РК избрана членом Экономического и социального совета ООН

Photo : YONHAP News

РК была избрана членом Экономического и социального совета ООН (ECOSOC). Об этом 15 июня сообщили в министерстве иностранных дел страны. РК переизбрана на предстоящие три года в период с 2020 по 2022 год. До этого Южная Корея отбиралась для участия в работе органа от стран Азиатско-Тихоокеанского региона пять раз подряд с 2008 года. Всего же, с момента вступления в ООН РК становилась членом совета восемь раз. В МИД страны заявили, что южнокорейская сторона продолжит усилия для того, чтобы внести вклад в обсуждение тем экономики, общества и развития ООН и международного сообщества. Вышеуказанный совет был учреждён в 1945 году. В его задачи входит координация деятельности специализированных учреждений и различных комиссий ООН, занимающихся социальными и экономическими вопросами. На этот раз в качестве членов организации всего было выбрано 18 государств.