Майский экспорт малых и средних компаний РК вырос

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В мае сумма экспорта южнокорейских малых и средних компаний достигла рекордной отметки за данный месяц, составив 9,3 млрд долларов. В годовом исчислении показатель вырос на 0,7%. Об этом сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Отметка сокращалась с ноября прошлого года, возобновив рост с апреля этого года. Количество малых и средних компаний, экспортировавших свою продукцию, выросло на 1,7%, составив 45.113 предприятий. Глава министерства Пак Ён Сон заявил, что увеличение экспорта малых и средних компаний, несмотря на сложные внешние условия, это результат усилий по выходу на мировой рынок. Он также заявил о планах по реализации мер поддержки экспорта малых компаний через опубликованную в мае политику выхода на развивающиеся рынки путём расширения онлайн торговли и использования корейской культурной волны Халлю.