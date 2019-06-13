В РК сокращается количество долгосрочных безработных

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По состоянию на май в РК количество безработных, не сумевших найти работу более одного года, составило 4 тыс. человек. Это на 14 тыс. человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Нынешнее сокращение показателя является самым значительным с сентября 2003 года. Количество таких долгосрочных безработных достигло минимальной отметки с февраля 2016 года. Численность граждан, находящихся в поиске работы более полугода, сократилась на 26 тыс. человек до 109 тыс. человек. Это минимальный уровень за последние три года. Между тем, показатель относительно краткосрочных безработных вырос на 92 тыс. до 628 тыс. человек. Предполагается, что сокращение доли долгосрочных безработных связано с увеличением рабочих мест в госсекторе. В Национальном статистическом управлении указывается на значительное сокращение в общем объёме долгосрочных безработных количества молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет, которые, судя по всему, учитывая замедление роста экономики и трудности на рынке труда, начали устраиваться на работу, снизив первоначальную планку относительно желаемого места работы.