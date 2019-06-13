В июле в Сеуле стоится международный фестиваль анимационных фильмов SICAF

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В июле в Сеуле состоится крупнейший в Азии международный фестиваль анимационных фильмов - Seoul International Cartoon&Animation Festival (SICAF), который входит в число пяти самых известных в мире профильных мероприятий. В период с 15 по 21 июля мэрия Сеула, помимо этого фестиваля, намерена провести мероприятие по маркетингу контентов - Seoul Promotion Plan и Сеульский международный форум индустрии воображения Seoul International Imagination Industry Forum (Si3). Между тем, 23-й по счёту фестиваль анимационных фильмов будет проходить с 17 по 21 июля в Корейском центре выставок и конференций KOEX. Его тема – «Инновационные изменения». В рамках мероприятия состоится показ 103 анимационных фильмов из 28 стран, в том числе первый в стране показ 3D фильма «Red Shoes». В рамках крупнейшей в Азии платформы торговли и продвижения анимационных контентов Seoul Promotion Plan будут организованы бизнес встречи, а также конференции по обмену последними тенденциями.