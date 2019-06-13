Корейские профсоюзы указали на необходимость принятия мер в связи со старением общества

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Председатель Федерации корейских профсоюзов Ким Чжу Ён сделал заявление о необходимости продления пенсионного возраста в РК. Данную позицию он озвучил в ходе интервью в минувший четверг в Женеве, где состоялось пленарное заседание Международной организации труда. По его словам, РК в скором времени станет "супер-стареющим обществом", поэтому такие меры как повышение пенсионного возраста необходимы для решения проблем низкой рождаемости и демографического старения. К примеру, в Японии планируют повысить пенсионный возраст до 70 лет. Между тем, решения подобного рода являются непростыми как для правительства, так и для местных организаций труда. Высокий пенсионный возраст продлевает срок трудовой деятельности престарелых граждан и в то же время создаёт некоторые проблемы в трудоустройстве молодого поколения. Вместе с этим Ким Чжу Ён сообщил о намерениях обратиться к президенту РК для обсуждения вопроса о ратификации основных конвенций Международной организации труда.