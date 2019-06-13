Главы МИД РК и США обсудили по телефону визит Дональда Трампа в Сеул

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Глава внешнеполитического ведомства РК Кан Гён Хва в минувшее воскресенье во время визита в Россию провела 15-минутные телефонные переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео. В ходе переговоров стороны обсудили предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Сеул и текущую ситуацию на Корейском полуострове. Визит главы Белого дома намечен на конец июня. Министры двух стран подчеркнули важность данного события в решении вопросов, связанных с укреплением двустороннего сотрудничества, достижением мира на Корейском полуострове и его окончательной денуклеаризацией. Вместе с этим стороны обсудили инцидент с нападением на нефтяной танкер в Оманском заливе и выразили намерение о продолжении тесного сотрудничества.