Мун Чжэ Ин принял решение о назначении Юн Сок Ёля на пост генерального прокурора РК

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Президент Мун Чжэ Ин принял решение о назначении кандидатуры главы прокуратуры центрального административного округа Сеула Юн Сок Ёля на пост генерального прокурора РК. 17 июня министр юстиции Пак Сан Ги представил главе государства доклад с рекомендацией о данной кандидатуре. Мун Чжэ Ин в понедельник находится в отпуске, но уже ознакомлен с соответствующим докладом министра и объявил о решении о назначении. Юн Сок Ёль известен тем, что занимался расследованием громких дел, связанных с Национальной службой разведки. Он является выпускником центра юридических наук и подготовки кадров. Срок службы нынешнего генерального прокурора Мун Му Иля заканчивается 24 июля. Ранее, в комитете по вопросу выбора нового генпрокурора рекомендовали четыре кандидатуры. Помимо Юн Сок Ёля это заместитель министра юстиции Ким О Су, заместитель генпрокурора Пон Ук и глава прокуратуры города Сувона провинции Кёнгидо Ли Гым Ро. Юн Сок Ёлю предстоит пройти процедуру слушаний по его кандидатуре.