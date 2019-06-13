Мун Чжэ Ин выразил соболезнования семье бывшей первой леди Ли Хи Хо

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Президент РК Мун Чжэ Ин 16 июня завершил визит в страны Северной Европы. По возвращению в Сеул он посетил резиденцию скончавшейся на прошлой неделе бывшей первой леди и вдовы экс-президента Ким Дэ Чжуна - Ли Хи Хо. По прибытии на место президент провёл встречу с её сыновьями - бывшим депутатом Национального собрания РК Ким Хон Опом и председателем совета по примирению и сотрудничеству Ким Хон Голем. Глава государства выразил свои соболезнования и подчеркнул роль экс-президента РК Ким Дэ Чжуна и его супруги Ли Хи Хо в достижении мира на Корейском полуострове. Между тем, кончина Ли Хи Хо стала поводом к контактам высокопоставленных представителей Юга и Севера. На этом фоне интерес вызывает то, возобновится ли межкорейский диалог. В настоящий момент обсуждается вопрос о сохранении траурного венка, посланного лидером КНДР Ким Чон Ыном в связи с похоронами Ли Хи Хо. Между тем, Пхеньян пока занимает выжидательную позицию и не комментирует призыв южнокорейского президента о проведении межкорейского саммита.