На острове Уллындо появится аэропорт

Photo : KBS News

К 2025 году на острове Уллындо провинции Кёнсан-Пукто будет построен аэропорт. По сообщениям министерства сухопутных территорий и транспорта, 17 июня началась предварительная проверка проекта. Строительные работы планируется начать в апреле следующего года. Новый аэропорт будет построен в южной части острова в бухте Садонхан. Он сможет принимать небольшие самолёты вместимостью до 50 пассажиров. Строительство аэропорта на острове Уллындо планировалось начать ещё в 2013 году, однако в связи с рисками повышения строительных расходов компании отказались от участия в тендере на строительство. Правительство приняло ряд мер по исправлению ситуации, в том числе увеличив бюджет проекта до 560 млн долларов. Примерная стоимость авиабилета от острова Уллындо до Сеула составит порядка 85 долларов, а сам путь будет занимать один час.