Прогулочный катер Hableany после столкновения с теплоходом Viking Sigyn несколько раз перевернулся

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Затонувшее в реке Дунай прогулочное судно Hableany после столкновения с теплоходом Viking Sigyn несколько раз перевернулось. К такому выводу пришли венгерские специалисты после осмотра повреждений судна и видео с места аварии. Теплоход, протаранивший прогулочный катер, не остановился и продолжил следовать курсу даже после того, как катер полностью ушёл под воду. По сообщениям компании-оператора затонувшего катера Hableany, капитан Viking Sigyn пытался обогнать прогулочное судно, при этом, не посылая соответствующих сигналов. Подобные действия можно расценивать как нарушение правил транспортного движения на воде. На сегодняшний день три жертвы аварии до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски тел жертв в радиусе 60 км от места происшествия. На момент столкновения на борту прогулочного катера находились 33 южнокорейских туриста и 2 члена экипажа. Удалось спасти только семерых туристов. Кроме того, сразу после инцидента из воды были извлечены семь тел погибших.