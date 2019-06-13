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В мире

Доступ к порталу Naver в Китае внезапно восстановлен

Write: 2019-06-17 15:30:59Update: 2019-06-17 16:26:03

Доступ к порталу Naver в Китае внезапно восстановлен

Photo : KBS News

С 14 июня доступ к крупнейшим южнокорейским интернет-порталам в Китае был заблокирован. Однако вскоре Пекин частично снял ограничения. Начиная с 17 июня, доступ к некоторым функциям интернет-портала Naver, за исключением поиска, просмотра новостей и использования словаря восстановлен. Аналитики связывают причину блокировки корейских сайтов с 30-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. Доступ к другому порталу Daum в настоящее время полностью ограничен. Аналитики предполагают, что доступ к Naver стал возможен в результате профилактических работ на китайских серверах или из-за критики относительно чрезмерного контроля за интернет пространством. Помимо этого, Пекин заблокировал сайты Wikipedia и иностранных СМИ - Washington Post, Guardian и NBC. 
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