Доступ к порталу Naver в Китае внезапно восстановлен

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С 14 июня доступ к крупнейшим южнокорейским интернет-порталам в Китае был заблокирован. Однако вскоре Пекин частично снял ограничения. Начиная с 17 июня, доступ к некоторым функциям интернет-портала Naver, за исключением поиска, просмотра новостей и использования словаря восстановлен. Аналитики связывают причину блокировки корейских сайтов с 30-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. Доступ к другому порталу Daum в настоящее время полностью ограничен. Аналитики предполагают, что доступ к Naver стал возможен в результате профилактических работ на китайских серверах или из-за критики относительно чрезмерного контроля за интернет пространством. Помимо этого, Пекин заблокировал сайты Wikipedia и иностранных СМИ - Washington Post, Guardian и NBC.