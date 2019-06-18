США подтвердили цель по достижению полной денуклеаризации КНДР

Photo : YONHAP News

Цель США состоит в достижении полной и подконтрольной денуклеаризации КНДР, с которой ранее председатель Госсовета СК Ким Чон Ын выразил согласие. Об этом 17 июня сообщили в Белом доме в письменном интервью журналистам, отвечая на вопрос по поводу предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР. Представитель Белого дома заявил, что весь мир сосредоточен на обещании Ким Чон Ына о денуклеаризации. Озвученная позиция может указывать на намерение США продолжать режим максимального давления на СК, несмотря на предстоящий визит Си Цзиньпина в Пхеньян. В госдепартаменте США, между тем, сообщили, что Вашингтон совместно с другими постоянными членами ООН, в том числе с союзником и партнёром соединённых штатов Китаем, нацелен на общую задачу по достижению полной и подконтрольной денуклеаризации КНДР. Таким образом, была подчёркнута ответственность Пекина в вопросе исполнения резолюций СБ ООН, принятых в отношении Севера.