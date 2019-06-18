Си Цзиньпин посетит с государственным визитом КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Пхеньян 20-21 июня по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Об этом 17 июня сообщил официальный представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомин. Новость осветили также северокорейские и китайские СМИ. Между тем, подробности программы визита, в том числе повестка предстоящего саммита, не раскрывается. Таким образом, Си Цзиньпин станет четвёртым по счёту китайским лидером, посетившим СК. Последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао. Си Цзиньпин посещал СК в 2008 году, но тогда он занимал пост вице-премьера. Северокорейские СМИ отметили, что в январе этого года в ходе визита в Пекин Ким Чон Ын пригласил председателя КНР посетить Пхеньян по случаю 70-летия дипломатических отношений двух стран, на что был получен положительный ответ.