Три оппозиционных партии РК потребовали созвать внеочередную сессию Национального собрания

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17 июня оппозиционные партии Справедливого будущего, Демократии и мира, и партия Справедливости, а также депутаты правящей Демократической партии Тобуро, всего 98 человек подписали письменное требование о созыве внеочередной сессии Национального собрания. Таким образом, 20 июня сессия будет созвана. Три оппозиционных партии потребовали от партии Свободная Корея вернуться к работе парламента, несмотря на различные разногласия. Демократическая партия Тобуро, вместо одностороннего созыва сессии, решила присоединиться к соответствующим мерам вышеуказанных партий. Партия Свободная Корея, между тем, сохраняет прежнюю позицию. 17 июня в ходе заседания фракции озвучивалось мнение о необходимости возвращения к работе Национального собрания без каких-либо условий, но большинство указывали на важность принятия более жёстких мер. Официальная позиция партии Свободная Корея заключается в требовании извинений от правящих сил за включение спорных законопроектов в категорию ускоренного рассмотрения, а также в условии проведения слушаний по экономическим вопросам.