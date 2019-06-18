В прошлом году экспорт РК в индустрии здоровья вырос на 19,4%

В прошлом году в южнокорейский экспорт в индустрии здоровья вырос на 19,4% в годовом исчислении, составив 14,6 млрд долларов. Об этом 17 июня сообщили в министерстве здравоохранения и соцобеспечения. За последние пять лет среднегодовой рост показателя держался на уровне в 21%. Наибольший объём экспорта зафиксирован в секторе косметической отрасли – 6,3 млрд долларов. Далее следуют фармацевтика и медицинское оборудование. Если в случае с косметикой наибольший объём поставок пришёлся на китайский рынок, то большая часть медицинских препаратов и оборудования экспортированы в США. По состоянию на прошлый год в промышленности, связанной со здоровьем, было занято 150 тыс. человек. Правительство РК намерено увеличить долю отечественных компаний на профильном мировом рынке в три раза, достичь объёма экспорта в 50 млрд долларов, а также создать в этом сегменте 300 тыс. рабочих мест.