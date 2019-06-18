Кан Гён Хва: по диалогу КНДР и США есть положительные признаки

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По вопросу возобновления диалога КНДР и США есть положительные признаки. Об этом 18 июня заявила глава МИД РК Кан Гён Хва, отвечая на соответствующие вопросы журналистов после возвращения в РК после визита в Россию. При этом она не объяснила о каких конкретно признаках идёт речь. Говоря о предстоящем визите в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина, министр сказала, что диалог между КНДР и Китаем окажет помощь в процессе построения мира и достижения денуклеаризации. Относительно своей поездки в Москву Кан Гён Хва заявила, что провела хорошие переговоры с Сергеем Лавровым. На вопрос о том состоялся ли обмен информацией о содержании апрельского саммита КНДР и России она ответила: «Мы заранее имели подробные данные об этом мероприятии через различные каналы».