В РК возлагают надежды на визит Си Цзиньпина в КНДР

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В министерстве по делам воссоединения РК прокомментировали предстоящий визит лидера КНР Си Цзиньпина в Пхеньян. 18 июня представитель ведомства в ходе пресс-конференции заявил, что правительство РК с прошлой недели следит за этим вопросом. Также отмечается, что правительство, считая визит Си Цзиньпина в Пхеньян полезным для решения проблем Корейского полуострова, поддерживало тесный контакт с китайскими властями по данному вопросу. В министерстве выразили надежду на то, что визит главы Китая в КНДР внесёт вклад в решение ядерной проблемы Севера.