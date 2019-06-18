Дональд Трамп по-прежнему доверяет Ким Чон Ыну

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп по-прежнему доверяет лидеру КНДР Ким Чон Ыну. Об этом он заявил 16 июня в интервью телеканалу ABC. На вопрос журналиста о том занимается ли Пхеньян созданием ядерного оружия, Трамп сказал, что не знает, выразив надежду на то, что Север не делает этого. Он напомнил о данных Ким Чон Ыном обещаниях. Помимо этого, глава Белого дома сказал, что поддерживает с северокорейским лидером отношения взаимного уважения. По его словам, Север прекратил проведение ядерных испытаний и лишь осуществляет запуски ракет малой дальности, чем в принципе занимаются и другие государства. В завершение интервью Трамп сообщил о вероятности изменения сложившейся ситуации и дал обещание рассказать, когда это произойдёт.