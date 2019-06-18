Два северокорейских рыбака решили остаться в РК

Photo : KBS News

Двое из четырёх северокорейских рыбаков, чья шхуна была задержана южнокорейской стороной 15 июня в районе города Самчхок провинции Канвондо, приняли решение остаться в РК. Остальные два северянина выразили желание вернуться обратно. По сообщениям министерства по делам воссоединения, передача двух граждан КНДР северокорейской стороне была осуществлена через канал Красного креста 18 июня в 10:00. Известно, что это мужчины в возрасте 30 и 50 лет. Персональная информация и мотивы возвращения на родину засекречены в целях безопасности. Двое других рыбаков, оставшихся в РК, пройдут проверку и курс обучения. В министерстве сообщили, что они приняли решение самостоятельно, все действия осуществлялись в соответствии с гуманитарными принципами и устоявшейся процедурой. Капитан рыбацкой шхуны дал разрешение на утилизацию лодки. Между тем, общественность выразила обеспокоенность и недовольство тем, что военные не сумели выявить рыбацкую шхуну, которая беспрепятственно проплыла 130-километровый участок на территории РК, достигнув города Самчхок.