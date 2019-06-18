Треть населения РК поддерживает возможность проведения очередного межкорейского саммита

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Три из четырех южнокорейцев считают необходимым проведение диалога между Югом и Севером. Национальный совет по демократическому и мирному воссоединению Кореи опубликовал результаты исследования общественного мнения за второй квартал 2019 года. С 14 по 16 июня было опрошено около тысячи южнокорейцев. 75,7% респондентов высказались за продвижение межкорейского саммита и лишь 21,2% оказались против. 73,7% опрошенных выразили положительное отношение к саммиту РК и США, намеченному на конец июня. 53% считают возможным проведение в этом году третьего северокорейско-американского саммита. Более половины опрошенных согласились с важностью оказания гуманитарной помощи Северу. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при достоверности 95%.