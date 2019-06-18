Подземная инфраструктура РК требует срочного ремонта

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Прорыв горячей воды в районе станции Пэксок, пожар в кабельном тоннеле компании KT и другие происшествия вызывают опасения, связанные с увеличением количества подобных аварий из-за износа подземной инфраструктуры. В связи с этим, правительство РК решило принять ряд мер для разрешения ситуации. До конца этого года будет проведён срочный ремонт более 370 участков горячих теплотрасс, на которых возможно возникновение аварий. 40 участков нефтепровода, на которых обнаружены следы коррозии, 12 участков электросетей с неисправными датчиками пожарной безопасности и более 160 участков газопровода будут отремонтированы в первую очередь. К настоящему времени часть работ уже завершена. По сообщениям правительства, 90% теплотрасс и сетей были проложены более 20 лет назад. Более 1.500 км сточных труб также изношены и требуют срочного ремонта. Планируется создать комитет по контролю за безопасностью сухопутных территорий, который займётся полным контролем данной инфраструктуры. На реализацию всего проекта замены и ремонта инфраструктурных объектов в течение пяти лет планируется выделить около 27 млрд долларов.