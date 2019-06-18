Администрация президента РК: самое главное - это мир и денуклеаризация

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Проведение саммита двух Корей в ближайшее время очень важно, но самое главное это достижение мира на Корейском полуострове и его денуклеаризация. Об этом на встрече с журналистами заявил представитель администрации президента РК. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не осложнит ли визит лидера КНР в Пхеньян условия проведения межкорейского саммита до саммита «Большой двадцатки». Между тем, отметил он, подготовка к встрече глав двух Корей идёт постоянно. Всё время проводится оценка важности и эффективности тех или иных событий в вопросе достижения мира и денуклеаризации. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин указывал на важность диалога в деле обеспечения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Поэтому, как считают в правительстве, его визит в Пхеньян положительным образом скажется на текущей ситуации. Президент РК Мун Чжэ Ин ещё во время визита в страны Северной Европы знал о планах председателя КНР по поездке в СК. При этом представитель администрации сказал, что не может дать комментария о том был ли Сеул уведомлён об этом из Пекина.