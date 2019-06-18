Агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП РК на 2019 год до 2%

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП РК на текущий год с 2,5% до 2%. В докладе агентства говорится, что в первом квартале южнокорейский ВВП неожиданно сократился на 0,4%. По мнению специалистов Fitch, южнокорейский экспорт в течение второго полугодия 2018 года находился под влиянием спада темпов роста китайской экономики и торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Это привело к резкому снижению цен на полупроводники с конца прошлого года. Однако отмечается, что во втором полугодии можно ожидать стабилизации ситуации благодаря экономическим мерам правительства, направленным на создание рабочих мест и повышение показателей внутреннего спроса. Вполне вероятно ослабление доллара. Небольшие темпы инфляции и замедление роста экономики могут стать поводом к тому, чтобы Банк Кореи понизил уровень процентной ставки, однако в следующем году ситуация может резко измениться. Прогноз роста ВВП РК на 2020 и 2021 года составил 2,6%.