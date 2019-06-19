Лидеры США и КНР провели телефонный разговор

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Во вторник президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что «провёл с председателем КНР Си Цзиньпин очень хороший разговор». Он также сообщил, что им удалось договориться о встрече в ходе саммита «Большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в Осаке. Дональд Трамп добавил, что перед американо-китайским саммитом в Японии стороны проведут расширенные торговые переговоры. Между тем, представитель Белого дома сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеры США и Китая обсудили вопросы создания условий равноправной конкуренции для американских фермеров, трудящихся и предпринимателей путём налаживания с Китаем справедливых и взаимовыгодных отношений экономического сотрудничества.