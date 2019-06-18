В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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18 июня в 22 часа 22 минуты у северо-западного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. По данным метеорологического управления Японии, эпицентр находился в море в 50 километрах к юго-западу от города Саката. Управление объявило предупреждение о цунами сразу после толчков, спрогнозировав, что волны высотой до одного метра пройдут вдоль побережья северо-западных префектур Японии – Ниигата, Ямагата и Исикава. В связи с землетрясением примерно в 8 тыс. домов прекращена подача электроэнергии. Для проверки в целях обеспечения безопасности была приостановлена работа некоторых скоростных поездов. Сообщений о серьёзных травмах среди людей или повреждениях строений не было. По данным японского телеканала NHK, ядерные реакторы в префектуре Ниигата были отключены. В их работе не было выявлено никаких нарушений.