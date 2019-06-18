В Венгрии продолжается расследование дела о гибели прогулочного катера Hableany

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Во вторник на пресс-конференции представители венгерской полиции сообщили, что получено 2 терабайта данных, включая переговоры по радиосвязи с круизного лайнера Viking Sigyn, натолкнувшегося на катер Hableany. Собрано 5 тыс. единиц фото материалов, связанных с инцидентом, допрошены около 230 свидетелей. Кроме того, к расследованию привлечены 60 опытных следователей. В полиции Будапешта заявили, что в расследовании этой трагедии участвует самая большая следственная группа в истории венгерской полиции. К расследованию также привлечены инженеры, психиатры и специалисты в области юстиции и информационно-коммуникационных технологий. Тем не менее, указывается, что трудно говорить о конкретных сроках появления окончательных выводов, поскольку все следственные материалы должны быть надлежащим образом задокументированы и сопоставлены. Между тем, было установлено, что во время столкновения на Дунае капитан круизного лайнера Viking Sigyn не находился под воздействием алкоголя или наркотиков.