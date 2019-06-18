В ООН спрогнозировали начало сокращения населения РК с 2025 года

Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), опубликованным в понедельник, население РК начнёт сокращаться с 2025 года. Это примерно на десять лет раньше, чем прогнозировалось два года назад. Предполагается, что к 2060 году соотношение пожилого населения РК в возрасте старше 65 лет и граждан младше14 лет по сравнению с числом работоспособных людей в возрасте от 15 до 64 лет достигнет 103,4%, что является самым высоким показателем среди стран, в которых было проведено исследование. Другими словами, каждые 100 трудоспособных корейцев будут нести финансовую ответственность через программы социальной защиты за 103,4 неработающих жителей или пенсионеров. В ООН также отмечается, что к 2065 году этот показатель вырастет до 109,2%, а к 2080 году – до 110,3%.