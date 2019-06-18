США могут положительно рассмотреть вопрос о возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса

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США могут в положительном ключе обсудить с РК вопрос возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса при обеспечении прозрачности процесса предоставления северокорейским рабочим зарплаты в долларах. Об этом во вторник в Сеуле в ходе пресс-конференции заявил председатель Фонда содействия развитию Кэсонского индустриального комплекса Ким Чжин Хян, который возглавил делегацию работавших в Кэсоне южнокорейских компаний, прибывшую с визитом в США. По его словам, США больше всего обеспокоены тем, что при возобновлении работы Кэконского индустриального комплекса северокорейские власти могут использовать заработную плату рабочих в реализации ядерных и ракетных программ. Группа южнокорейских бизнесменов, которые раньше работали в Кэсоне, вернулась в РК после визита в Вашингтон и Лос-Анджелес, нацеленного на то, чтобы донести до американского правительства идею о необходимости перезапуска комплекса.