В РК растёт индекс внедрения финансовых технологий

В РК отмечен значительное увеличение количества людей, имеющих опыт в использовании финансовых технологий. На это указывает индекс принятия FinTech (Fintech Adoption Index), представленный 18 июня глобальной аудиторской компанией Ernst & Young. Показатель показывает степень внедрения финансовых технологий, основываясь на определении доли людей, использующих более двух услуг FinTech в течение полугода. В случае с РК индекс составил 67%. Для сравнения, два года назад он держался на отметке в 32%. Ernst & Young провела данное исследование среди 27 тыс. человек в 27 странах. По индексу РК находится на том же уровне, что Гонконг и Сингапур, не сильно отставая от лидера рейтинга Великобритании, имеющей 71%. В РК наибольшим доверием пользуются такие финтех услуги, как отправка средств и проведение электронных расчётов, страхование, инвестиции и кредиты.