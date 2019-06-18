Военные представили результаты расследования ситуации вокруг северокорейской рыболовной шхуны

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В вопросе о задержанной 15 июня северокорейской рыболовной шхуне новые подробности. После появления новостей о том, что лодка беспрепятственно проникла вглубь территории страны, в разных кругах озвучивались высказывания об ослаблении системы защиты морских границ страны. В этой связи военные провели расследование, 19 июня представив результаты. Указывается, что 14 июня в 9 часов вечера команда шхуны заглушила мотор перед портом Самчхок провинции Канвондо. Как только расцвело, они направились в порт, в 6:20 пришвартовавшись к причалу. Через полчаса там стали появляться местные жители, которые и заявили об этом в профильные службы. Данная шхуна выплыла 9 июня из провинции Хамгён-Пукто. С 10 по 12 июня команда делала вид, что занимается ловом рыбы в приграничном районе. 12 июня северяне пересекли северную разграничительную линию. Таким образом, абсолютно ясно, что они изначально направлялись в РК. На них была гражданская и военная одежда. В ходе первоначальной проверки оказалось, что речь идёт о гражданских лицах. В настоящий момент ведётся работа по выяснению их личностей. Военные утверждают, что радары дважды засекали шхуну, но пограничники решили, что это южнокорейская рыболовная лодка. В этой связи 19 июня министр обороны РК Чон Гён Ду назвал данный случай провалом пограничных сил на море, указав на необходимость повысить боеготовность.