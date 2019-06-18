ICAO отложило проект создания в КНДР новых авиамаршрутов

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) отложила проведение проверки на месте с целью подтверждения безопасности полетов гражданских воздушных судов, в связи с запросом Севера о создании новых авиамаршрутов. Об этом сообщила радиостанция Голос Америки. Такое решение объясняется возможностью того, что данная проверка и сопутствующая технологическая поддержка может нарушить санкционный режим. В феврале прошлого года СК направила запрос в организацию о создании новых авиамаршрутов. В этой связи в мае того же года представители ICAO отправились с рабочей поездкой в Пхеньян. 3 июня агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что изначально в Международной организации гражданской авиации было решено провести в КНДР проверку безопасности условий авиасообщения. Однако в США были озвучены опасения о том, что технологии, которые будут предоставлены Северу в этом процессе, могут быть использованы в разработке оружия. В этой связи проект был отложен до 2020 года.