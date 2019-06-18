Правительство РК поддерживают туристическую активность внутри страны

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Национальная организация туризма Кореи представила результаты оценки эффективности проекта финансовой поддержки отпускной активности среди занятого населения внутри страны. Данная помощь распространяется на работников малых и средних компаний и заключается в предоставлении сотруднику 200 долларов на отпуск – по 100 от правительства и компании. Условием участия в программе является предварительный взнос в размере 200 долларов. После этого человек, в общем, получает 400 долларов в виде поинтов, которые можно использовать как наличные в приобретении различных туристических контентов. 19 июня туристическая организация представила результаты исследования эффективности данного проекта, которое было проведено среди 20 тыс. человек из 2.441 компании. Итак, по сравнению с предыдущим годом среднее количество туристических поездок внутри страны выросло с 2,7 до 4,1 раза. Количество дней, затрачиваемых на отдых, также выросло с 5,5 до 8,5 дней. При этом расходы на путешествие достигли отметки в 900 долларов. Более половины респондентов отправились в поездку, которую изначально не планировали, или отказались от зарубежной поездки в пользу путешествия внутри страны. В этом году в проекте участвуют 80 тыс. человек и 7,5 тыс. компания, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Учитывая такой успех, Национальная организация туризма намерена принять меры по расширению проекта.