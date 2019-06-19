В КНДР подчёркивают важность визита Си Цзиньпина в Пхеньян

Photo : YONHAP News

К приезду председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР 20 июня северокорейская газета «Нодон синмун» подготовила спецвыпуск, подчеркнув, что нынешний визит «напишет новую страницу в истории двух стран». Издание разместило в выпуске целый ряд статей, посвящённых Си Цзиньпину, придавая особое значение его первому визиту в Пхеньян после вступления в должность председателя КНР. В передовой статье говорится, что визит Си Цзиньпина в КНДР в условиях наличия множества сложных задач, обусловленных непростыми международными отношениями, является показателем того, насколько важной китайские власти считают дружбу между двумя странами. Таким образом, в КНДР указывают на большое значение нынешнего визита председателя КНР, организованного в таких сложных условиях, как американо-китайская торговая война и протесты в Гонконге и другие.