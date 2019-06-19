США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

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19 июня министерство финансов США объявило о введении санкций против небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за создание счетов для филиала северокорейского банка, который находится в санкционном списке. «Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США объявило об ограничительных мерах в отношении российской организации, которая помогала КНДР обходить санкции для доступа к международной финансовой системе», - сказано в сообщении минфина. По данным США, «Русское финансовое общество» открыло счета для компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co в Китае, которая принадлежит Банку внешней торговли КНДР. Как известно, этот банк и представитель филиала данной компании в Москве Хан Чжан Су уже были включены в санкционные списки США и ООН. Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку, заявила, что санкции будут вводиться и далее против лиц и учреждений, нарушающих санкции США и ООН. 20 июня председатель КНР Си Цзиньпин посещает КНДР. На этом фоне нынешнее событие может носить характер послания относительно Китая, предостерегающего Пекин от уклонения по сотрудничеству в вопросе давления на Север.