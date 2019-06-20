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20 июня председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР. По сообщению китайской газеты «Жэньминь жибао», председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и его супруга Ли Соль Чжу лично встретили в аэропорту Пхеньяна Си Цзиньпина и первую леди КНР Пэн Лиюань. Данный визит приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран. Кроме того, это первый за 14 лет официальный визит партийного и государственного лидера КНР в КНДР. Лидеры двух стран намерены обсудить двусторонние отношения и проблемы Корейского полуострова. В состав китайской делегации вошли начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн. Учитывая, что визит продлится всего два дня, возможно, что первая часть саммита состоится в этот же день. Предполагается, что 21 июня стороны посетят башню Дружбы КНДР и КНР, примут участие в совместном официальном обеде, а затем проведут вторую часть саммита, после чего Си Цзиньпин вернётся на родину.