Количество ДТП с летальным исходом продолжает снижаться

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В период с января до конца мая этого года количество погибших в ДТП на территории РК сократилось на 10,3% в годовом исчислении, составив 1.347 человек. Об этом 20 июня сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта и Полицейском управлении РК. В общем, по стране подобный показатель снижается шесть лет подряд. Ранее, отмечалось, что это стало возможным благодаря снижению предела скорости в черте города. Количество погибших в ДТП в результате вождения в нетрезвом состоянии сократилось на 32,9%. Показатель среди пешеходов также снизился на 13,9%. Однако доля погибших среди пешеходов всё ещё самая высокая в общем количестве смертельных случаев. В этой связи необходимо скорее реализовать план для снижения данного показателя на уровне правительства.