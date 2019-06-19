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19 июня президент РК Мун Чжэ Ин провёл совместный ужин с молодёжной сборной по футболу, которая завоевала второе место на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, проходившем в Польше. Глава страны заявил, что это праздник не только для южнокорейского, но и для всего азиатского футбола. В мероприятии приняли участие 57 человек, в их числе 21 спортсмен, тренер команды Чон Чжон Ён, президент Корейской футбольной ассоциации Чон Мон Гю и другие. Мун Чжэ Ин положительно оценил то, что молодёжная сборная показала свои высокие возможности. По его словам, своим успехом спортсмены повысили уровень южнокорейского футбола. Президент также рассказал, что в ходе визита в Швецию он с супругой смотрел второй тайм в машине по дороге в аэропорт. При этом просмотр сопровождался эмоциональными возгласами, что очень удивило предоставленную шведской стороной охрану, которая находилась в машине. В ходе мероприятия были показаны ключевые моменты прошедшего чемпионата. Также члены сборной подарили президентской чете униформу со своими автографами. В заключение Мун Чжэ Ин сказал, что сборную ожидают Олимпиада 2020 года в Токио и Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. На его вопрос о готовности к этому спортсмены уверенно ответили «Да!».