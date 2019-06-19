Комиссия по вопросу МРОТ приступила к активной работе

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19 июня комиссия по вопросу минимальной оплаты труда провела пленарное заседание, приступив к активному обсуждению планов на следующий год. Представители деловых кругов указали на сложность дополнительного повышения МРОТ, фактически потребовав заморозки её нынешнего размера. В качестве довода отмечается, что повышение показателя сильно ударило по компаниям малого и среднего бизнеса, чья операционная прибыль сократилась примерно на 20% после последнего повышения МРОТ. Напротив, представители рабочих кругов настаивают на повышении показателя выше отметки в 10 тыс. вон или 8,6 доллара. Это на 19,7% выше, чем уровень этого года. Комиссия должна определить размер МРОТ на следующий год до 27 июня. Если решение не будет принято к этому моменту, то срок рассмотрения может быть продлён до начала августа. Деловые и трудовые круги каждый год с большим трудом приходят к договорённости по данному вопросу. Поэтому и в этом году ожидается, что окончательное решение будет принято не раннее, чем в июле.