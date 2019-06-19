В РК откроют эпоху ренессанса производственной отрасли

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Правительство РК нацелилось на ренессанс производственной отрасли и вхождение страны в четвёрку сильнейших промышленных держав мира. Для этого будет продвигаться внедрение умных систем управления в производстве, усиление акцента на применении экологичных технологий, а также реализация инноваций в совмещении различных отраслей к 2030 году. 19 июня министерство промышленности, торговли и энергетики РК провело в Ансане провинции Кёнгидо церемонию объявления «Видения ренессанса производственной отрасли». Власти поставили цель повысить коэффициент добавленной стоимости в производстве с нынешних 25% до уровня развитых стран в 30%, а долю новых отраслей и продукции в общем объёме производства - с 16 до 30%. В рамках нового видения представлены четыре стратегии – инновационное изменение структуры промышленности, развитие новых отраслей, реформирование промышленной экосистемы, продвижение формата предпринимательского правительства. Определены также три новых ключевых отрасли будущего – системные полупроводники, автомобили будущего, биотехнологии. В их развитие решено инвестировать 7,2 млрд долларов. Около одного миллиарда долларов решено ежегодно вкладывать в развитие отрасли материалов, запчастей и оборудования и в разработку более 100 профильных технологий.